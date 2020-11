‘Big Brother’: Andreia e Joana arrasam pedido de namoro de André a Zena

André Abrantes e Zena oficializaram a relação, após o músico ter surpreendido a namorada com um jantar romântico. Contudo, o pedido de namoro está a ser alvo de críticas. Andreia e Joana acreditam que tudo não passa de uma estratégia, uma vez que os concorrentes estão nomeados.

No confessionário do 'Big Brother - A Revolução', as amigas não esconderam o que pensam. "É verdadeiro, mas o tempo é perfeito", afirmou Andreia, entre risos.

"Já que o André e a Zena, que por acaso estão nomeados e por acaso (o pedido) coincidiu com a semana de nomeação (...) eu e a Andreia também vamos fazê-lo", ironizou Joana.

"Nós temos uma relação igual à deles, mas eles se calhar não falam telepaticamente", acrescentou a jovem de 21 anos.

Concorrentes do reality show acreditam que o pedido é estratégia de jogo.