Angélica, a concorrente venezuelana do ‘Big Brother’, abandonou a casa da Ericeira, no último domingo, depois de ter sido expulsa pelos portugueses com 44% dos votos.

Numa noite em que as votações foram renhidas, tendo Pedro Alves recebido 42% dos votos, a produção do programa simulou uma expulsão e informou o concorrente que tinha sido expulso.

Jéssica, namorada de Pedro Alves e também concorrente do reality show, depois de saber que Pedro tinha sido 'expulso', quis sair do programa.

No entanto, Cláudio Ramos acabou por levar a concorrente ao namorado e explicou-lhe que este não foi expulso. Jéssica não pareceu convencida em ficar na casa e continuou a mostrar dúvidas sobre a sua participação no programa.

Para satisfação dos outros concorrentes do programa, Jéssica e Pedro voltaram à casa, mas nomeados. Além do casal, Ana Catharina, Daniel Monteiro, Diogo, Noémia e Sandrina ficaram nomeados, tendo a última recebido uma nomeação direta por ter recebido um bilhete da família.





'Big Brother': Angélica é expulsa e Jéssica ameaça desistir