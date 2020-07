'Big Brother': Aproximação de Iury e Daniel Guerreiro gera polémica

Será impressão minha ou a Iury está mais próxima do Guerreiro?", pode ler-se na publicação de uma página que acompanha o formato da TVI.



" Uma que se vai me ter no meio da Soraia e Guerreiro", atirou um seguidor, sobre a concorrente que está interessada no hipnoterapeuta, referindo-se a Iury como um transtorno para a relação.





Alguns admiradores de Iury defendem a aproximação entre os dois. "A Iury faz muito bem. Merece um homem bom como o Daniel Guerreiro", pode ler-se.



No entanto, outros seguidores defendem as boas intenções de Daniel Guerreiro, garantindo que apenas está a ser um bom amigo e a apoiá-la na fase difícil por sentir a falta do companheiro. "Não façam filmes, é só amizade", "O Daniel está só a ajudá-la", afirmam.



Daniel Monteiro



Daniel Monteiro enviou uma mensagem para Iury na qual mostra que está à espera dela fora do programa da TVI, deixando-a emocionada, em lágrimas. Um momento que comoveu os colegas.

Daniel Monteiro abandonou o 'Big Brother' no passado domingo e deixou Iury de rastos.No entanto, parece que a concorrente do reality show tem estado mais próxima de Daniel Guerreiro, colega que despertava ciúmes no companheiro, desde que ele saiu da casa mais vigiada do país.Algo que os seguidores do programa não deixaram passar despercebido e que está a gerar alguma polémica nas redes sociais.