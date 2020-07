'Big Brother': Atitude machista de Hélder causa revolta no Brasil

"





A mesma publicação acusa Hélder de protagonizar "diversos episódios homofóbicos e machistas".



Foi durante a noite de ontem, na casa mais vigiada do país, que Hélder tentou esclarecer com Ana Catharina o polémico episódio no qual a agarrou pelos braços, ainda antes de ser expulso do desafio.



O concorrente confrontou-a admitindo que não percebe porque motivo a brasileira não aceita que ele lhe toque, já que, mais tarde, aceitou que Diogo, com quem está a viver um romance, o fizesse. A concorrente ficou incrédula com a comparação e respondeu 'sem papas na língua'.



As palavras de Hélder chocaram os espectadores e as críticas fazem-se sentir nas redes sociais, enquanto Ana Catharina recebe apoio pela prestação.



Recorde-se que Hélder já tinha sido notícia no Brasil pelos piores motivos quando foi acusado de ser homofóbico devido a um comentário para Edmar, concorrente homossexual que participou no reality show.







