'Big Brother': Bernardina e Quinaz quebram regras do jogo ao falar com pessoas do exterior

Uma das regras básicas deste programa é não terem contacto com o exterior", disse a voz do 'Big'. A produção decidiu castigar os concorrentes proibindo-os de competirem pela liderança na próxima prova do líder da casa.



"Não concordo. Não respondi. Comentei apenas com a Bernardina o que se passava e peço à minha família que não vá mais ao monte", afirmou.



Por seu lado, Bernardina garantiu que desconhecia esta regra do jogo. "A sancionar alguém, terá de ser só a mim, mas não sabia que era uma das regras".



No entanto, Bernardina voltou a quebrar as regras do programa. Isto porque esta sexta-feira voltou a falar com o marido que se encontrava no exterior da casa. Uma situação que alguns seguidores fizeram questão de mencionar nas redes sociais: "Então a produção que a castigue mais severamente pode ser que assim aprendam" ou "Outra vez a comunicar com o exterior".



foram sancionados peloapós terem sido apanhados a ter comunicações com pessoas que estavam no exterior da casa da Ericeira. Perante a situação, os concorrentes foram punidos pela produção do programa, que foram confrontados com as imagens. Bibi, como é carinhosamente tratada pelos colegas, ouviu o marido no exterior da casa mais vigiada do país e chegou a responder-lhe, ao passo que Quinaz observou um familiar ao longe com um lenço branco, que simboliza um código entre os dois.