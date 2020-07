'Big Brother': Cláudio Ramos acusa Sónia de ser ingrata após abandonar o programa

"Não gosto que a Sónia tenha desistido. Acho uma ingratidão desistirem de um jogo. Concorreram 17 mil pessoas, foi uma seleção dura. Escolhemos 50 pessoas para o casting final, depois selecionámos as que iam entrar aqui, porque achámos que são as melhores, e elas desistem", começou por admitir à 'TVMais'.



Cláudio Ramos reagiu com revolta à decisão de Sónia Jesus, que abandonou o 'Big Brother' no passado domingo.O apresentador do reality show não esconde que achou que foi umada parte da agora ex-concorrente.

"Acho um erro qualquer pessoa sair. Fico lixado quando desistem. Não há nada que os leve a sair", continuou, realçando algumas privilégios dos concorrentes desta última edição.



"Eles têm uma coisa como outros em programas anteriores nunca tiveram. Têm vista para o mar, uma casa como eu não tive. Ninguém, aliás. Eles têm, se for necessário, apoio psicológico dentro da casa", disse ainda o rosto da estação de Queluz.

Sónia foi uma das concorrentes mais polémicas dentro da casa e não aguentou a pressão que sentia. A nortenha já desabafou, no 'Você na TV', sobre a experiência no programa.



Recorde-se que durante a emissão do 'Big Brother' na qual Sónia decidiu sair, a mãe da jovem, Esperança, discutiu com Cláudio Ramos.



Após a desistência de Sónia do 'Big Brother', também Jessica tem ameaçado abandonar o desafio.



A jovem está nomeada com Daniel Guerreiro, Noélia e Soraia. Um dos quatro sairá no próximo domingo.





A carregar o vídeo ...

Sónia do 'Big Brother' conta noite de sexo com o marido