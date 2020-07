'Big Brother': Concorrentes criticados por insulto a mulheres

A carregar o vídeo ...

Daniel Monteiro, Pedro Alves e Hélder referem-se às mulheres como "vacas"

Pedro Alves, Daniel Monteiro e Hélder protagonizaram uma conversa que não passou despercebida aos espectadores pelas ofensas às mulheres., começa por dizer Noélia, em conversa com os colegas., ironizou de seguida Hélder, referindo-se às mulheres., completou Pedro Alves."Tens de trabalhar para lhes dar de comer".A "brincadeira" de Hélder, Pedro e Daniel está a ser fortemente criticada nas redes sociais por parte dos seguidores do programa da TVI, que já se mostram desagradados com o regresso de Daniel e Hélder à casa mais vigiada do país.são algumas das mensagens deixadas.