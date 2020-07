‘Big Brother’: Daniel Guerreiro e Soraia trocam beijos apaixonados

Daniel Guerreiro e Soraia mostraram a cumplicidade que os une. Na última noite, os concorrentes trocaram carícias e beijos debaixo dos lençóis, sob o olhar atento de Iury e Sandrina.

Tudo começou na noite de segunda-feira quando os dois conversavam na cama e trocaram carinhos. Durante o dia, o hipnoterapeuta chegou a perguntar à jovem do Seixal se alguma vez iriam ter um quarto, tendo quase beijado a concorrente no desafio do 'Big Brother', Samba no Pé, em que os concorrentes participaram.

Na madrugada de terça-feira, Daniel Guerreiro deu um beijo de boa noite a Soraia e, mais tarde, enquanto os restantes concorrentes dormiam, as câmaras da casa da Ericeira filmaram movimentos suspeitos debaixo dos lençóis.



Veja aqui o vídeo:

Concorrentes mostram-se cada vez mais cúmplices.