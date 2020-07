'Big Brother': Daniel Guerreiro envia avião para Soraia

Foi durante o 'Extra' do 'Big Brother' transmitido ontem à noite na TVI, que Daniel Guerreiro participou como convidado e revelou que já tratou de enviar um avião para Soraia.



O ex-concorrente do reality show foi expulso no passado domingo e a jovem não conteve a tristeza ao ver o companheiro abandonar o desafio, desfazendo-se em lágrimas.





Numa altura em que têm vivido um romance dentro da casa mais vigiada do país, os dois separaram-se mas o hipnoterapeuta está a apoiá-la cá foraA meio da conversa em direto, Daniel confessou que o mimo para Soraia vai sobrevoar ainda hoje a casa da Ericeira.

"I like me better when I am with you [Gosto mais de mim quando estou contigo]", foi a frase escolhida por Daniel Guerreiro para ser transmitida através do avião.



Daniel Guerreiro foi expulso do desafio deixando a salvo os colegas Teresa, Noélia e Diogo. Daniel Guerreiro já referiu a Cláudio Ramos que considera que vai ser interessante ver Soraia dentro do formato sem estar presente.