'Big Brother': Daniel Monteiro ameaça Diogo por ciúmes de Iury

18 jun 2020 • 12:33

Iury e Daniel Monteiro têm tido alguns desentendimentos, o que não têm facilitado o ambiente entre os dois dentro do realiy show.



Durante a noite, a personal trainer foi ter com o Diogo enquanto este corria na passadeira.



Os dois mostraram-se divertidos a dançar, deixando Daniel irritado por vê-los juntos.



Já com Iury sentada na mesma mesa, Daniel desabafou com Sónia, que também estava a comer.



"Está a tirar-me do sério", começou por desabafar.



"Lá fora já tinha levado nos dentes", disse ainda Daniel, referindo-se a Diogo.



"Mas ele quer é isso...", defende a colega.





Daniel Monteiro ameaça Diogo em conversa com Sónia









Mais tarde, Daniel foi ter com Iury e os dois estiveram à conversa para esclarecer as coisas.



A miss mostrou-se abalada pelos comportamentos dele. Apesar do bombeiro se tentar desculpar, a jovem não cedeu.



"Não posso brincar com as pessoas, estás a brincar?", atirou Iury, que garantiu que não estava a provocar o companheiro.



Recorde-se que a mãe de Iury, Soledade, já manifestou não estar de acordo com relacionamento entre a filha e Daniel Monteiro por não confiar nas boas intenções do concorrente e não aprovar as atitudes que demonstra.