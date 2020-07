'Big Brother': Daniel Monteiro quebra regras do jogo

", disse Daniel sobre a participante.



"Eu estive lá fora, eu via tudo", atirou ainda, piscando o olho a Iury, ao comentar imagens que viu quando foi expulso do reality show, às quais os colegas não têm acesso. Informações que os concorrentes que voltaram à casa estão proibidos de dar, pois é contra as regras do formato da TVI.











Daniel Monteiro regressou à casa do 'Big Brother' após já ter sido expulso do desafio para uma nova experiência.Apesar da oportunidade, Daniel já está a causar polémica pelos piores motivos.Depois de se ter juntado a Hélder e Pedro Alves numa conversa que insultava as mulheres, o concorrente passou informações do exterior à colega e namorada Iury.Em conversa com a companheira, acabou por se distrair e fez um comentário sobre Sandrina.