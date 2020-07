'Big Brother': Diogo decide doar o orçamento semanal a uma instituição

A prova desta semana dentro da casa mais vigiada do país é muito especial porque o líder Diogo decidiu doar todos os bens aos mais necessitados.



Diogo decidiu fazer a doação para a instituição do Banco Alimentar Luta contra a Fome, um gesto que foi muito bem visto pelos seguidores do reality show da TVI.





Sem dúvidas o concorrente mais brilhante, mais inteligente que passou pelos reality show", "O Diogo tem transformado o programa", foram algumas das mensagens deixadas pelos admiradores do concorrente nas redes sociais, após a decisão que tomou perante os colegas, que concordaram com a ideia.



Apostaram 100% do orçamento para a tarefa semanal, que, caso forem bem sucedidos, dobram o orçamento e vão fazer as compras para serem entrengues na instituição em causa.



Recorde-se que Diogo tem estado no centro da polémica no programa devido a um confronto com Cláudio Ramos que deu que falar durante a última gala, no passado domingo.