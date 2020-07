'Big Brother': Diogo elogia Goucha e apresentador reage

A carregar o vídeo ...

Diogo elogia Goucha no 'Big Brother'

No 'Big Brother', Diogo captou as atenções enquanto falava com a companheira Ana Catharina sobre o programa das manhãs da TVI, a elogiar Manuel Luís Goucha., disse., continuou Diogo.O comentário não passou despercebido a Manuel Luís Goucha, que divulgou o momento nas redes sociais e reagiu., disse a estrela da estação de Queluz de Baixo, brincando com a situação.