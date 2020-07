'Big Brother': Diogo enfrenta Teresa depois de queixas sobre Noélia

Após Teresa e Sandrina fazerem queixas sobre a personalidade de Noélia numa conversa entre os concorrentes do grupo, Diogo não gostou das críticas que as concorrentes tecerem à concorrente algarvia e defendeu-a, deixando Teresa sem resposta.

"Teresa, eu estou-me a marimbar para o facto dela ser teimosa", começou por dizer.

"Eu percebo que a Noélia é muito teimosa, chega a ser irritante de tanta teimosia e é preciso lidar com ela", disse Diogo a Sandrina.

Confrontado por Teresa pelo que acabara de dizer, Diogo respondeu à letra. "Teresa, não faças isso que acabaste de fazer agora. No dia em que estiveres a marimbar para o facto de ela ser teimosa, vais divertir-te com a personalidade dela. Eu divirto-me imenso com a personalidade dela. Das duas uma: ou também és teimosa, não respeitas a teimosia dos outros, e não te divertes com a teimosia dos outros, ou então vais conviver mal com a tua vida. E vais ser um pãozinho sem sal com a tua teimosia, porque vais sair-te mal", continuou o especialista em marketing digital.

"Vais sentir-me mal sabes? E se tu não te sentires mal, vais divertir-te. E a Noélia tem a teimosia dela, eu tenho a minha teimosia, a Ana Catharina tem a teimosia dela…Mas se tu perceberes a teimosia de todos, dá para se divertir com a Noélia", terminou, deixando Teresa em silêncio.



