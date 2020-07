'Big Brother': Diogo fala sobre Cristina Ferreira e deixa Cláudio Ramos sem resposta

", atirou.



Os concorrentes que permanecem na casa mais vigiada do país não sabem que a antiga estrela da SIC regressou à estação de Queluz de Baixo, daí a pergunta feita pelo concorrente.



Sem saber o que responder, Cláudio Ramos não conseguiu esconder o constrangimento. Foi a produção do 'Big Brother' que acabou por o ajudar na situação.



"Não pode revelar informações do exterior, Cláudio", alertou, tentando apaziguar o clima. O desafio acabou por continuar, sem ninguém suspeitar do grande regresso



