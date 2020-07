'Big Brother': Diogo leva Noélia às lágrimas após discurso emocionante

fazerem "declarações de amizade". Uma atividade que levou Noélia às lágrimas, ao ouvir o colega e amigo Diogo.



A dupla que se revelou mais emotiva e captou a atenção dos telespectadores foi Diogo e Noélia que não conseguiu conter as lágrimas de emoção. "Noélia, nós conhecemo-nos há muito pouco tempo, e eu conheço-te há muito pouco, mas entendo-te há já algum tempo. De alguma forma, sinto que o melhor que te aconteceu na vida, agora, foi teres tido a oportunidade de te isolares do teu mundo. Porque, pela primeira vez na vida, tiveste tempo para pensares e estares contigo mesma. E termos tempo para nós vale muito. Emociona-me bastante ver pessoas como tu a encontrarem tempo e a perceberem que existe tempo para sentirmos coisas e sermos nós, e não, simplesmente, máquinas [...]", começou por dizer Diogo referindo-se ao seu estilo de vida dedicada ao trabalho.

Na casa do 'Big Brother', os concorrentes organizaram-se em duplas para

"Que sejas muito feliz no teu casamento, que permitas o Pepe viver os sonhos dele também, e que não queiras que ele viva os teus sonhos, mas que criem sonhos em conjunto… Mas sejam três sonhos distintos, porque isso é que é amor…", declarou Diogo.



"Desejo que vivas com muito e com muito mais do que já tens. Um dos grandes traços da tua personalidade é o empreendedorismo", concluiu Diogo mostrando evidente carinho pela concorrente algarvia.





Noélia não contém emoção após declaração de Diogo