‘Big Brother’ esquece Sara Carreira nos momentos que marcaram o ano e fãs revoltam-se

A uma semana da final do ‘Big Brother – A Revolução’, os internautas não hesitaram em tecer críticas ao programa. Isto porque, no último domingo, a produção do reality show mostrou aos concorrentes um vídeo que retrata os acontecimentos mais marcantes dos últimos três meses. Desde tragédias naturais à morte de Diego Maradona e do ator Sean Connery, o vídeo abordou várias notícias, contudo a morte de Sara Carreira não foi mencionada.

De imediato, os internautas não hesitaram em tecer críticas à produção do reality show.

"Deviam ter passado a morte da Sara Carreira. Foi a notícia que mais abalou Portugal nos últimos tempos", "Só faltou a Sara", "Mostraram tragédias de outros mas e a Sara? Uma menina portuguesa com muito para viver", "Acho que poderiam ter falado do caso da Sara Carreira", são alguns dos comentários que se podem ler na conta de Instagram do programa.

Para além desta notícia, os seguidores criticaram ainda o facto de a produção não mostrar o início da vacinação contra a Covid-19 em Portugal.