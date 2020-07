'Big Brother': Hélder arrasado pelos espectadores após confronto com Ana Catharina

"Não me quero considerar nenhum Playboy, nem o gajo mais bonito aqui do ‘Big Brother, mas será que tens algum complexo comigo? Já pensei nisso", atirou Hélder.

"Que absurdo o Hélder comparar a relação dele com a Ana à dela com o Diogo", "Expulsem este Hélder! Dá pena", "Rua com o Hélder", "O Hélder precisa mesmo de ganhar noção", "A conversa dele vómitos", "Hélder és uma vergonha", são algumas das mensagens deixadas.

Hélder e Ana Catharina confrontam-se no 'Big Brother'

Hélder regressou à casa mais vigiada do país após já ter sido expulso e já está a causar polémica e a ser alvo de críticas por parte dos espectadores., começou por dizer Hélder a Ana Catharina, deixando a colega constrangida., disse, relembrando um momento entre os dois em que Hélder foi criticado por se chegar demasiado perto da colega, que não hesitou em mostrar-se incomodada., continuou., questionou., justifica a brasileira., justificou Ana Catharina, chocada com a postura de Hélder., disse ainda Hélder, deixando a colega ainda mais espantada com as suas palavras.Diogo não resistiu a intervir.Perante este discurso, as reações dos espectadores nas redes sociais não tardaram e as críticas a Hélder não páram, e já se apela à expulsão dele.Enquanto isto, os seguidores elogiam a postura de Ana Catharina., pode ler-se.