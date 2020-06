‘Big Brother’: Iury e Daniel Monteiro dormem juntos

17:17

Apesar de não assumirem os sentimentos que sentem um pelo outro, Iury e Daniel Monteiro já passaram a noite juntos. Na gala do último domingo, quando confrontada por Cláudio Ramos, a concorrente disse que não dormiu com o bombeiro, mesmo existem imagens que provam o contrário.

No final da gala, a nova líder da semana, Teresa, revelou aos concorrentes da casa que tem intenções de ter o quarto que lhe é destinado apenas para ela. Depois desta revelação, Daniel Monteiro sugeriu à instrutora de fitness que partilhassem a mesma cama, tendo Iury aceitado a oferta.

O casal pareceu seguir com o plano, e esta segunda-feira de manhã acordou lado a lado, trocando carícias um com o outro, ao que não faltaram beijos no rosto e abraços.