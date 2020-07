'Big Brother': Iury emocionada com avião enviado por Daniel Monteiro

Daniel Monteiro foi expulso do 'Big Brother' no passado domingo e deixou Iury abalada com a situação.No entanto, o ex-concorrente do reality show já entrou em contacto com a companheira através de uma mensagem que enviou por um avião, onde mostra que a continua a apoiar e à espera dela fora da casa mais vigiada do país.", foi a mensagem que deixou a personal trainer 'derretida'.

Em lágrimas de emoção, Iury abraçou-se à colega Sandrina e quis responder ao ex-colega do programa. "Daniel estou com saudades tuas. Também te amo", disse.



"Ela está envergonhada", disse a colega e amiga Sandrina.



"É estranho estar aqui sem ti, muito estranho", desabafou Iury.





Iury emociona-se com avião enviado por Daniel Monteiro