'Big Brother': Iury revela que quer pedido de namoro de Daniel na próxima gala

continua a mostrar-se derretida por receber aviões por parte do namorado, Daniel Monteiro, que já abandonou oA concorrente do reality show recebeu um pedido de namoro do ex-concorrente através de um avião, que a deixou emocionada, em lágrimas.Já a namorar, Iury voltou esta quinta-feira a receber mais uma declaração do bombeiro através de mais um avião que chegou à casa mais vigiada do pais e aproveitou para lhe deixar um recado.

"Iury a tua felicidade é a minha prioridade. Daniel Monteiro" foi a frase escolhida por Daniel Monteiro para mostrar apoio e força à companheira na mensagem.

A carregar o vídeo ...

Iury emociona-se com avião enviado por Daniel Monteiro