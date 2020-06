'Big Brother': Jéssica recusa tirar aliança do 'ex' e deixa Pedro em fúria

"

", afirmou Jéssica, acrescentando que o anel custou 1500 euros e que tem um simbolismo especial.





A discussão subiu de tom entre, com os dois a protagonizarem uma forte discussão.A discórdia teve início depois de o casal ter ouvido gritos do exterior, que davam conta que Jéssica tinha alguém à sua espera fora da casa.Pedro não gostou do que ouviu e questionou a namorada, que acabou por explicar porque mantém a aliança que lhe foi oferecida pelo ex-namorado.Furiosa com a atitude de Pedro, Jéssica ameaçou abandonar o reality show.