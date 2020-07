'Big Brother': Jéssica revela o que a fez querer sair do programa

Jessica Nogueira já foi expulsa do 'Big Brother' mas, antes da decisão dos espectadores, a ex-concorrente manifestou várias vezes a vontade de deixar o programa da TVI.



Agora, revelou à 'TVGuia' que estava incomodada com o facto de ter feito revelações sobre a mãe, uma situação que aconteceu durante o desafio da 'Curva da Vida' dentro do reality show.





A jovem contou que a progenitora teve um passado ligado às drogas e todo o sofrimento que isso lhe causou, acabando por se emocionar ao recordar essa fase difícil, em lágrimas.Devido a essa exposição do passado da vida privada da família, a mãe de Jéssica chegou mesmo a mostrar a revolta pela filha eDesde que abandonou o desafio, Jéssica não tem escondido as saudades que sente do companheiro com quem iniciou uma relação dentro da casa, Pedro Alves. A concorrente mostra todo o apoio ao jovem e