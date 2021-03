'Big Brother': Joana irrita-se com insinuação de Quinaz

protagonizaram um momento de alta tensão no, na última terça-feira, dia 2. Os concorrentes inciaram uma discussão após o ex-jogador de futebol ter insinuado que a jovem de Cascais se aproximou depor interesse. Indignada com a acusação, Joana acusou o colega de lhe ter chamado "p***"., disse Joana quando Savate tentou que os dois concorrentes fizessem as 'pazes'. Quinaz defendeu-se, de imediato:, atirou.Surpreendido com as palavras da namorada, o antigo profissional de boxe questionou a jovem se lhe tinha dado um 'vaipe'. Joana decidiu replicar o que Quinaz lhe terá dito: "Eu aproximei-me do Savate nas primeiras duas semanas porque eu não tinha jogo então tive de me reclinar em cima de um macho [neste momento senta-se nas pernas do namorado]".O ex-jogador de futebol garante que não lhe chamou 'p***' e explicou o que quis dizer:O que eu disse foi: nos primeiros dias na casa estavas sem conteúdo, sem jogo. Após ele [Savate] ter ido contra algumas pessoas, houve, sem querer, uma aproximação e a partir daí houve um sentimento real".Perante o confronto entre os dois, a família de Gonçalo Quinaz emitiu um comunicado na página de Instagram do concorrente e deixou um aviso à produção do programa. "Depois de assistirmos a esta noite, a grave mentira e difamação, onde se coloca em causa o bom nome do meu filho e sua restante família! Se a produção nada fizer, avisamos desde já que não pactuamos mais com declarações nem queremos fazer parte de um programa de TV deste tipo, onde a mentira fica impune… sempre pela mesma pessoa", pode ler-se.