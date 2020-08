'Big Brother': Mãe de Diogo defende que reality show "girou à volta do jogo" contra o filho

A mãe de Diogo do 'Big Brother' esteve em direto via telefone no 'Você na TV', à conversa com Manuel Luís Goucha e Maria Botelho Moniz.A família do concorrente do reality show, que sempre manteve a discrição, está a apoiá-lo e a mãe, Lourdes Reffóis Cunha, defendeu: "garantiu, sobre a prestação do filho no programa.A progenitora do participante do reality show referiu ainda uma frase característica sobre o filho, em relação às críticas de que é alvo por parte de alguns colegas., brincou Lourdes.Lourdes já tinha reagido à relação que o filho construiu dentro da casa mais vigiada do país com a colega Ana Catharina, e mostrado carinho pela concorrente, quando a brasileira recebeu a notícia da morte do pai. Ao comentar a perda que abalou a jovem no passado sábado, Lourdes revelou-se emocionada., escreveu a progenitora de Diogo através das redes sociais.Na emissão do formato das manhãs, Lourdes confessou:Além de Diogo como candidato à vitória do 'Big Brother',