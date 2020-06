‘Big Brother’: Mãe de Sónia apela à produção para deixar a filha sair

Sónia Jesus está no centro da polémica que tem dado que falar esta semana no ‘Big Brother’. Depois de ter protagonizado uma discussão acesa com Noélia e de ter feito um comentário polémico, que levou à sua nomeação direta e à perda do título de líder da semana, a concorrente ameaçou sair do programa.

"Que vergonha. O que é que eu vim para aqui fazer? Desculpem ter vindo aqui. Não sei o que vão sofrer lá fora com isto. Já viram a dimensão que isto pode ter? As minhas filhas estão lá fora a sofrer e eu não disse nada por mal", disse a concorrente do norte, em lágrimas.

Quem não gostou da sanção que a Sónia levou, foi a mãe da concorrente, que esteve à conversa com Manuel Luís Goucha, no ‘Você na TV’.

"Fiquei muito triste, muito revoltada, porque a minha filha não é a pessoa que estão a julgar, aliás, temos amigas brasileiras que vendem no cais de Gaia e todos nos damos bem", disse Esperança, mãe de Sónia.

"Peço por favor que deixem a minha filha vir embora porque isto está a pôr toda a família nervosa, ontem a nossa vontade era ir para a Ericeira buscar a minha filha", apelou.

"A minha filha não ofendeu as brasileiras, sabemos que no Brasil há favelas. Ela podia ter dito: ‘As brasileiras são fogo’. Quando dizemos assim: ‘As minhas netas são da raça da avó’, ‘isso não é ofença’", afirmou.

O noivo da concorrente também entrou na conversa e deu a sua opinião: "Achei mal o que fizeram".

Recorde-se que o comentário de Sónia surgiu depois de Daniel Monteiro ter recebido um avião com uma mensagem de apoio enviada por mulheres de nacionalidade brasileira.