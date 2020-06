‘Big Brother’: Mãe de Sónia discute com Cláudio Ramos depois da filha desistir do programa

A gala do último domingo do ‘Big Brother’ voltou a dar que falar. Depois de Sónia Jesus ter anunciado que pretendia desistir do reality show, como já tinha ameaçado várias vezes, a mãe da concorrente do norte teceu duras críticas a Noélia, que se envolveu numa discussão com a vendedora ambulante durante a semana.

Na discussão, as concorrentes trocaram fortes acusações, tendo levado Sónia a exaltar-se com Noélia, quando esta falou no facto da concorrente de Gaia ter deixado as filhas fora do programa.

Na gala de ontem, à conversa com Cláudio Ramos, depois de Sónia desistir do ‘Big Brother’, a mãe, Esperança, lançou duras críticas a Noélia. "A Noélia não tem nada de falar das minhas netas", começou por afirmar. "Quem está a jogar é a minha filha, não as minhas netas", acrescentou.

Cláudio Ramos não perdeu tempo a defender a concorrente algarvia, afirmando que depois de ver as imagens a intenção de Noélia era responder a uma afirmação de Sónia. Porém, a mãe da concorrente ignorou o apresentador e continuou. "Pior fez ela. Morreu-lhe o pai e deixou a mãe", atirou.

"Não vale a pena irmos por aí. Está a usar uma arma que não gostou que eventualmente tivessem usado", garantiu Cláudio Ramos. "Eu vi as imagens milhões de vezes, eu e a minha equipa, ela não disse isso. Não vale a pena por uma coisa metermos outra", disse..

"A minha filha e a Teresa são frontais. As pessoas frontais não têm valor. A Noélia é songa e tem todo o valor", criticou.

De seguida, os espectadores em estúdio começaram a bater palmas e o apresentador exaltou-se. "Não, não. Nenhum concorrente aqui, enquanto eu apresentar o programa é ofendido por ninguém, enquanto eu aqui estiver", afirmou.