'Big Brother': Mãe de Soraia fala sobre namoro da filha com Daniel

Soraia continua a mostrar-se cada vez mais apaixonada por Daniel Guerreiro dentro da casa do 'Big Brother', apesar do colega já ter sido expulso do reality show.A mãe da jovem, Carmen, esteve esta manhã à conversa com Manuel Luís Goucha e mostrou acreditar que a filha está mesmo rendida aos encantos do hipnoterapeuta. apoiar a relação entre os dois.

"Fiquei bastante preocupada no início", começou por dizer Carmen, referindo-se ao começo do romance na casa.



"Ela apaixonou-se mesmo e ele também parece gostar dela", começou por dizer.



"Acho que ele é muito bom rapaz… Ele diz-me que gosta dela, acho que eles têm tudo para dar certo", disse ainda.

A mãe de Soraia revela ainda que a concorrente nunca lhe tinha apresentado nenhum namorado até agora, e que ficou surpreendida pelo romance dentro do desafio.

"Acho que ela se apaixonou mesmo, nota-se. Porque vê-se que houve qualquer coisa nele que a cativou e ela está completamente apaixonada", afirmou.

Em relação a Soraia e Daniel Guerreiro manterem uma relação cá fora quando a concorrente sair do formato da TVI, Carmen garante: "A decisão é deles, terão sempre o meu apoio. Eu vou apoiar sempre a Soraia".



Daniel Guerreiro já se defendeu de algumas acusações dos fãs que alegam que se aproximou de Soraia apenas por estratégia de jogo.



Soraia já é uma das finalistas do 'Big Brother'.