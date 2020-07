'Big Brother': Namorado de Noélia confessa que deixou de ver o programa

O namorado de Noélia do 'Big Brother' fez um desabafo que deixou evidente que não está a gostar do que tem acontecido dentro da casa.José Filipe Sobral, que pediu a mão da concorrente do reality show em casamento em direto durante a emissão, revelou o desagrado nas redes sociais. "Não tenho paciência para as injustiças", disse.O companheiro da participante algarvia do formato da TVI referiu ainda que lhe custa ver a futura mulher passar por algumas situações que tem enfrentado.

"Deixei de ver o programa e o que escrevem nas redes sociais, porque não tenho paciência para as injustiças que estão a fazer com a Noélia. Custa-me vê-a a ser atacada daquela forma", afirmou, em declarações à 'TVMais'.

No entanto, mostrou-se mais tranquilo pela saída de Sónia, com quem a namorada protagonizou uma discussão acesa dentro da casa, que abandonou o desafio no passado domingo.



"Como a Sónia saiu, espero que as coisas acalmem. Por um lado, gostava que a Noélia viesse embora, mas, por outro, acho que deve ficar o máximo possível. Ela é assim cá fora. Não quer chatices", contou.



Apesar de ficar descontente com algumas coisas, José Filipe confessa estar "orgulhoso" da participação de Noélia.





A carregar o vídeo ...

Noélia é pedida em casamento