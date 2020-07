'Big Brother': Noélia confessa saudades de sexo com o marido

Noélia revelou-se sem pudores e fez uma confissão aos colegas do 'Big Brother'.Em conversa com Ana Catharina, Diogo e Soraia, a concorrente algarvia confidenciou o que mais sente saudades após estar três meses fechada na casa mais vigiada do país.

"Ele perguntou-me qual era a primeira coisa que ia fazer quando sair e se tinha saudades de ir para a rua", começou por contar, sobre uma conversa com a voz do programa, o 'Big'.



"O que eu tenho mais saudades é de fazer amor com o meu marido", disse, levando os colegas a rir da situação.



Recorde-se que apesar de já o chamar de marido, Noélia foi pedida em casamento dentro do desafio e prepara-se para casar quando sair do formato da TVI. O namorado, Filipe, surpreendeu-a com um gesto romântico que a deixou encantada.