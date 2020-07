‘Big Brother’: Pedro Alves abandona o jogo

Pedro Alves foi o concorrente menos votado da semana, e por isso, expulso da casa mais vigiada do país, falhando a grande final do ‘Big Brother’, que acontece no próximo domingo, dia 2 de agosto.

O reality show que já tinha três concorrentes na final, Soraia, Diogo e Sandrina, ficou a conhecer mais três: Noélia, Ana Catharina e Iury.

Numa gala dedicada a Ana Catharina, que perdeu o pai, vítima de um acidente no Brasil, Sandrina, Soraia, Iury e a concorrente brasileira puderam abraçar os seus familiares, vivendo um momento especial.

Recorde-se que o vencedor do programa ganhará como prémio final 50 mil euros.



Veja aqui o momento da expulsão:

A carregar o vídeo ...

Concorrente de Penafiel foi o menos votado pelos portugueses para ir à final.