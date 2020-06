'Big Brother': Pedro Alves afirma que Teresa "está a jogar pesado”

A líder da semana do ‘Big Brother’, Teresa, tem protagonizado diversas discussões na casa mais vigiada do país com vários concorrentes do programa.

Depois de ter discutido com Noélia, na madrugada desta quarta-feira, dia 17 junho, deixando a concorrente algarvia em lágrimas, e de ter gritado com Jéssica e Pedro Alves, o comportamento de Teresa foi analisado pelo concorrente nomeado esta semana.





À conversa com a "voz" do programa, o concorrente de Penafiel foi confrontado com imagens da discussão que teve com Teresa.

"Eu considero mesmo que a Teresa está a jogar… e a jogar pesado", afirmou Pedro Alves no diário desta quarta-feira, dia 17.

Recorde-se que Teresa já foi atacada várias vezes por familiares dos concorrentes do reality show da TVI.



Veja o vídeo aqui:

A carregar o vídeo ...

Comportamento de Teresa foi analisado pelo concorrente de Penafiel.