'Big Brother': Pedro Alves criticado após 'ataque' a Sandrina

Pedro Alves diz a Sandrina que ela lhe deve a vitória caso ganhar o 'Big Brother'

Pedro Alves voltou a captar as atenções na casa do 'Big Brother'.Desta vez, o concorrente nortenho deu que falar por uma conversa com a concorrente Sandrina, onde dá a entender que se ela permanece no jogo é à custa dele.O jovem disse à colega que sempre a apoiou e que se ela vencer o prémio final é graças a ele., disse Pedro a Sandrina., foram algumas das críticas deixadas ao concorrente.No entanto, houve quem concordasse com as palavras dele., atirou um seguidor.