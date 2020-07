‘Big Brother’: Pedro Alves desespera com expulsão de Jéssica

Jéssica foi a concorrente expulsa na noite de domingo na gala do ‘Big Brother’ com 57% dos votos e o namorado Pedro Alves ficou inconsolável com a sua expulsão, tendo gritado "amo-te" para o confessionário e, de seguida, desfez-se em lágrimas na sala da casa da Ericeira.

O concorrente ainda ponderou sair com a namorada, mas acabou por perceber que seria melhor continuar no programa.

Consolado pelos restantes concorrentes da casa, Pedro Alves chegou a questionar: "Como é que eu vou aguentar aqui sem ela?".

"Eu vou morrer", disse o concorrente do norte, que momentos antes recebeu imunidade oferecida pela namorada e foi eleito o novo líder da semana.

Diogo, Noélia, Daniel Guerreiro e Teresa foram os nomeados da noite, podendo sair já no próximo domingo.