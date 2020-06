‘Big Brother’: Pedro Alves volta a atacar Diogo

Pedro Alves, concorrente do ‘Big Brother’, voltou a lançar farpas a Diogo. À conversa com Sónia, o concorrente de Penafiel mostrou-se desanimado com os gritos que recebeu do exterior da casa, na noite desta quinta-feira, dia 11 de junho, em que os amigos terão gritado: "acorda, acorda" e "joga com a cabeça".

À conversa com a concorrente, Pedro mostrou-se incomodado com o comportamento de Diogo:"Eu há bocado até me passei lá em baixo com aquilo do Diogo. Até pensei que era tanga", comentou, referindo-se ao momento em que Diogo se emocionou com o sucesso da prova em que os concorrentes participaram, acabando por chorar à frente dos colegas.

Veja o momento em que Diogo se emocionou aqui:





Concorrente mostrou-se desanimado e desabafou com Sónia.