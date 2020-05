'Big Brother': Pedro Soá perde a cabeça com Teresa e mostra-se agressivo

A carregar o vídeo ...

Pedro Soá perde a cabeça e mostra-se agressivo

O grupo revelou-se inqueito, ignorando o empresário que começou aos gritos a reclamar por atenção.Os comportamentos do participante vai ser alvo de punição por parte do 'Big Brother'. A TVI está a preparar uma emissão especial do formato pelas 18 horas para anunciar ao público as medidas tomadas.O concorrente do reality show da TVI completa 45 anos esta terça-feira, 26 de maio.