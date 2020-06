‘Big Brother’: Pipoca Mais Doce reage a críticas dos amigos de Pedro Alves

À semelhança do que tem acontecido nas últimas galas do ‘Big Brother’, Ana Garcia Martins, mais conhecida como A Pipoca Mais Doce, tem marcado presença no estúdio e comentado as atitudes de alguns concorrentes, como faz habitualmente no ‘Extra’ do programa.

Na noite do último domingo, os amigos de Pedro Alves também estiverem presentes no estúdio e quando Cláudio Ramos os questionou sobre as críticas que os comentadores do programa têm feito sobre o concorrente, os amigos não pouparam críticas: "Não, eu não sei quem é essa senhora. Senhora, peço desculpa, que para ser senhora ainda tem muito de evoluir", respondeu um dos amigos, referindo-se a Ana Garcia Martins.

O apresentador não gostou do que ouviu e realçou que não admite faltas de respeito aos seus colegas: "Rui, eu peço-lhe desculpa. Eu não vou permitir, jamais, que falte ao respeito a uma pessoa que faz parte da minha equipa e que trabalha comigo. Isso não vou permitir", atirou o apresentador.

A bloguer não perdeu tempo a defender-se: "Não farei uma triagem, não escolherei o tipo de comentários que faço de acordo com o que as famílias gostam mais ou menos, porque acho que também não foi para isso que fui contratada (…) Enquanto aqui estiver, vou continuar a dizer exatamente tudo aquilo que penso, no tom que me apetece, independentemente de agradar a amigos ou familiares".

Contudo, a comentadora não se ficou por aqui, visto que na manhã desta segunda-feira, dia 22, voltou a comentar a polémica nas redes sociais.

"Chegamos a 2020 e ainda há homens que acham que ser uma senhora (seja lá o que isso for) é ter cabeça e não lhe dar uso. É ter voz e não fazê-la ouvir-se. É ter opinião mas ter de guardá-la, porque a mulher quer-se ‘bela, recatada e do lar’. Se ser uma senhora é isto…Oh, f*** it’ não podia estar mais longe", escreveu na legenda da publicação que fez nas redes sociais.