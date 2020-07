'Big Brother': Pipoca Mais Doce veste camisola com provocação

, que eternizou a frase "aceita que dói menos" e eu acrescentei o "aceita-me", para aquelas pessoas que vá… não digo que não gostem de mim porque é impossível", começou por dizer a Pipoca Mais Doce.



"90% das pessoas que seguem o Big Brother gostam de mim e do meu toque, pronto é uma homenagem a essas pessoas que simpatizem um bocadinho menos", disse ainda.



O rosto da TVI já revelou que é alvo de críticas, insultos e ameaças por parte de alguns espectadores do programa da TVI, apesar de também receber vários elogios pela frontalidade que demonstra. Recentemente, a Pipoca Mais Doce também confessou quem quer que ganhe o desafio.

Ana Garcia Martins decidiu captar as atenções durante a emissão do 'Extra' do 'Big Brother' na passada terça-feira, mas pela roupa que escolheu.A comentadora do reality show decidiu não dar uso à roupa da loja que costuma vesti-la, para surgir com uma tshirt com um recado que fez questão que não passasse despercebido., pode ler-se na peça de roupa.