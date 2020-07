'Big Brother': Sónia faz tatuagem em homenagem ao programa

Sónia Jesus do 'Big Brother' decidiu eternizar a experiência que teve no reality show da TVI, fazendo uma tatuagem em memória do programa da TVI.A ex-concorrente mostrou a tatuagem na perna através das redes sociais, radiante com o resultado final., escreveu Sónia.Sónia foi uma das concorrentes mais polémicas desta edição do 'Big Brother' e acabou por desistir do desafio por não aguentar a pressão que sentia.A participação no formato da estação de Queluz chegouApós a saída, Sónia confessou que viveu momentos de grande tensão na casa mais vigiada do país e mostrou-se arrependida de algumas atitudes durante a prestação,