'Big Brother': Soraia revela que perdeu a virgindade há pouco tempo

A jovem revelou que perdeu a virgindade apenas "há dois ou três anos".





"guardou" porque queria perder a virgindade "com alguém especial".



"Acho que é bom sentirmo-nos preparados", confessou.



No entanto, a jovem contou ainda que o homem com quem viveu esse momento íntimo não foi quem desejava. Apesar de admitir que na altura se sentiu "maravilhosamente" mas que hoje sabe que não o fez "com a pessoa certa". "Senti que estava na fase certa e estava muito bem comigo mesma", disse.



Apesar de se demonstrar mais tímida, Soraia garantiu que não tem quaisquer pudores em expor mais o corpo com algumas peças de roupa mais sensuais. "As pessoas que me conhecem sabem que tenho esses momentos de vestir umas coisas mais sexy ou provocadoras. A minha mãe incutiu-me isso. Ela disse: ‘Podes vestir da maneira que quiseres, porque é que não hás de ser quem tu queres ser?’. Eu tenho esse pensamento. Se me apetecer algo eu vou fazer", confessou.



As revelações feitas no casting surpreenderam os colegas da casa mais vigiada do país, sobretudo Ana Catharina, que se mostrou orgulhosa da postura. "O que eu disse ali realmente é a pessoa que sou", disse Soraia, confiante.



