‘Big Brother’: Teresa deixa Soraia em lágrimas

Na manhã desta quinta-feira, Soraia desfez-se em lágrimas após um comentário desagradável de Teresa. Tudo aconteceu quando os concorrentes do ‘Big Brother’ foram desafiados a produzirem um noticiário/telejornal com os momentos mais marcantes do reality show, e perante o desafio, Soraia mostrou-se desde logo animada, demonstrando a sua vontade em interpretar o papel de pivot.

Ao ouvir o comentário de Soraia, Teresa respondeu de imediato. "Para mim a Soraia era a comentadora. Tu queres aquilo que te põe confortável (…) também gosto mais de estar sentada e não fazer nada", disse.

"Não é não fazer nada, ó Teresa. Desculpa lá", respondeu a concorrente do Seixal.

A ex-cabeleireira afirmou que era a sua opinião e que Soraia não devia ficar ofendida.

Depois desta situação, a jovem desabafou com Noélia e desfez-se em lágrimas. "Eu não gosto quando me sinto assim. Eu estudei jornalismo e acho que toda a gente sabe que eu quero ser apresentadora de televisão, então fiquei mesmo contente e pedi logo para ser pivot. Se calhar devia ter pensado que outras pessoas também queriam e devia ter tido isso em consideração, mas houve uma pessoa que disse logo que eu só queria estar numa posição que me é confortável", disse.

A concorrente do Seixal não aguentou as lágrimas. "Eu fiquei triste e fiquei um bocadinho magoada. Fez-me sentir que estava a ser egoísta. A maneira como as pessoas às vezes dizem as coisas magoa", desabafou.

Noélia sugeriu à concorrente que não desse importância ao que Teresa lhe disse, afirmando que as pessoas "só fazem isso a quem sabem que podem fazer".



Veja aqui o vídeo:

A carregar o vídeo ...

Concorrente do Seixal desfez-se em lágrimas após comentário desagradável de Teresa.