Noélia e Teresa protagonizaram uma discussão acesa durante a emissão do 'Big Brother' mas decidiram conversar e fazer as pazes.



Esta quinta-feira, as duas concorrentes do reality show confrontaram-se e Teresa acabou por pedir desculpa à colega algarvia, pela forma como a tratou.





desabafou Noélia.

"Não foi acusar a pressão. Eu queria que corresse bem, e depois estava a correr tudo mal", começa por explicar Teresa, que não conteve as lágrimas e começou a chorar.



"De repente, eu vejo que tu tens idade para seres minha filha, mas ages como se fosses minha mãe", explicou ainda a mãe de Thierry.



Noélia acabou por também se desfazer em lágrimas, admitindo que acha que a colega é "forte". As duas acabaram por se abraçar, emocionadas com a situação.



"Está desculpada", garantiu Noélia.





A carregar o vídeo ...

'Big Brother': Teresa e Noélia fazem as pazes em lágrimas









Apesar das tréguas, vários espectadores do reality show não perdoam a atitude de Teresa e consideram que tudo não passa de jogo.

"A Teresa deveria envergonhar-se da sua postura no programa!!! Anteriormente, já foi incorreta com o Hélder! Deveria sair.", "A Teresa é manhosa mandou a Noelia descansar não fazer nada por saber que está nomeada, assim não mostra jogo e pode ser expulsa!", "Tretas da Teresa" ou "Para mim foi pedir desculpas porque deve ter sido obrigada….", são alguns dos comentários deixados nas redes sociais.