'Big Brother': Teresa é notícia no Brasil depois de comentário contra Ana Catharina

Após ter criticado a relação de Ana Catharina com Diogo, ao dizer: "Como é possível em dois dias abrir-se as pernas?", Teresa está a ser tema de conversa na imprensa internacional.

Entre muitos comentários feitos nas redes sociais, o site 'Hugo Gloss', pertencente a um jornalista brasileiro, falou do assunto nas redes sociais.

"Um absurdo! A brasileira Ana Catharina tem passado maus bocados no ‘Big Brother Portugal’… Na última semana, participantes dispararam diversas ofensas bem preconceituosas contra ela, principalmente pelo facto de Ana ser do nosso país. "Como é possível em dois dias, abrir as pernas", disparou a sister (irmã) Teresa sobre a jovem (...) No entanto, no último final de semana, Ana deu a melhor resposta de todas ao vivo, e recebeu até o apoio do apresentador do reality show", afirmou.

Recorde-se que Ana Catharina confrontou Teresa com as acusações, afirmando que abre "as pernas" para "quem quiser".