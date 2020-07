‘Big Brother’: Toy e Teresa protagonizam momento tenso

11:36

Após ter abandonado a casa mais vigiada do país ao ser expulsa com 14% dos votos, Teresa marcou presença em vários programas da TVI para falar sobre a sua prestação. No diário ‘Extra’ do ‘Big Brother’, a ex-concorrente e Toy protagonizaram um momento tenso.

Ao ver a irritação de Teresa com os comentários de que foi alvo por parte de alguns comentadores do reality show enquanto estava dentro da casa, Toy decidiu defender-se a si e aos colegas. "Nós estamos aqui para comentar e até de uma forma mais bem-disposta. Não é fazer avaliações. Tentamos é fazer lá para casa que vocês possam ser um exemplo daquilo que é viver em sociedade, com feitios diferentes de estar. E ainda bem, porque é da diferença que nós vivemos. Se nós fôssemos todos iguais, o mundo era uma m****. Não valia nada. Nós temos de ser diferentes e isso é bom", disse o cantor.

Teresa decidiu responder a Toy. "Quero responder ao Toy dizendo que tem muita razão naquilo que diz, depende é de que pessoa é que sai a palavra m****. Se sair da sua boca toda a gente se ri, se sair da minha se calhar já é má educação", atirou.

Recorde-se que Toy foi alvo de duras críticas por ter marcado presença no programa um dia depois da morte do pai, tendo aproveitado o início do ‘Extra’ para se pronunciar sobre a perda: "Estou aqui para fazer um trabalho, não é um dia fácil, o meu pai deixou-nos, mas tenho a certeza que ele gostaria que eu continuasse a trabalhar e a fazer o melhor possível", afirmou no início do programa.