'Big Brother' volta a perder para a SIC e espectadores não poupam críticas

Cláudio Ramos está a concretizar o sonho de estar ao comando da nova edição do 'Big Brother', na TVI. No entanto, o formato parece não estar a conquistar os telespectadores.No passado domingo, o reality-show da TVI voltou a perder na luta pelas audiências em relação à SIC, que tem exibido o programa 'Quem Quer Casar Com o Agricultor' face à concorrência.Ao contrário do que a estação de Queluz de Baixo tinha revelado, a emissão especial do Dia da Mãe, e as nomeações, não foram transmitidas em direto, algo que tem deixado os telespetadores intrigados e descontentes.Os seguidores do programa não resistiram em manifestar a opinião nas redes sociais., pode ler-se por parte de alguns telespectadores indignados., atira outro, considerando que o facto de os concorrentes ainda estarem a viver separados dificulta o interesse em assistir ao programa., "são alguns das mensagens.Apesar de estar a receber rasgados elogios desde que se estreou no desafio, também não escapou a alguns comentários depreciativos.O tempo de antena dado aos vários concorrentes que conversam com o apresentador durante a emissão também foi questionado. Vários fãs acusaram que há preferência em mostrar alguns alguns rostos.afirmou um seguidor., pode ler-se também nas mensagens deixadas.