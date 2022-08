Bilhetes para concertos de regresso dos D'ZRT 'voam'

Cifrão, Edmundo Vieira e Paulo Vintém regressam aos palcos em 2023

Foto: Direitos Reservados

01:30

Carolina Marques Dias

Desde que foi revelado que os D’ZRT iam voltar a atuar juntos em 2023, a venda de bilhetes tem sido um sucesso. A banda anunciou cinco datas, sendo que quatro delas já estão esgotadas. Uma adesão do público que deixa os músicos emocionados. "Não estávamos mesmo à espera de esgotar em tão pouco tempo, acreditávamos muito, mas superou tudo aquilo que imaginávamos, portanto, muito obrigado a todos", disse Paulo Vintém. Também Cifrão se mostrou surpreso: "Ficámos muito felizes por as pessoas ainda acreditarem em nós, e estamos a gostar de todo o amor que toda a gente nos está a dar."Na plateia também vão estar muitas caras conhecidas. Os atores Ana Guiomar, Pedro Teixeira e Júlia Palha são alguns dos famosos que já garantiram lugar nos espetáculos de regresso.Paulo Vintém, Edmundo Vieira e Cifrão atuam nos dias 29 e 30 de abril e 1 de maio na Altice Arena, em Lisboa, e a 6 e 7 de maio no Pavilhão Multiusos de Guimarães. Este regresso será, também, uma homenagem ao amigo Angélico Vieira, que integrava a banda e que morreu em 2011, num acidente de viação.