Bill Cosby condenado por abuso sexual a menor ocorrido em 1975

O ator norte-americano Bill Cosby, de 84 anos, foi condenado por abuso sexual a uma menor, de 16 anos. O caso remonta a 1975, na Mansão da Playboy, em Los Angeles, e o processo civil foi apresentado em 2014.A condenação final foi proferida esta quarta-feira pelos jurados do condado daquela cidade, que decidiram a favor de Judy Huth, que agora tem 63 anos. À queixosa, o ator terá de pagar uma indemnização de 474 mil euros. Huth diz que o ator, na altura com 30 anos, lhe deu bebidas alcoólicas, que tentou tocar-lhe apesar de ela ter negado, e que a obrigou a praticar atos sexuais.Em tribunal ficou provado que Cosby provocou de forma intencional o contacto sexual com a vítima, que sabia que esta tinha menos de 18 anos e que a sua conduta foi motivada por interesse sexual não natural ou anormal num menor.O ator não se apresentou no julgamento, nem testemunhou pessoalmente, mas foram mostrados depoimentos em vídeo, de 2015, nos quais negou qualquer contacto com a queixosa.Atualmente, continua a negar as alegações. Os advogados de Cosby afirmaram que o artista conheceu Judy quando gravava um filme na Califórnia, em abril de 1975, e que a levou para a Mansão da Playboy alguns dias depois.A sentença surge um ano após Cosby ter saído da prisão, na Pensilvânia, onde estava a cumprir pena por uma condenação semelhante, entretanto revertida.