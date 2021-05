Bill e Melinda Gates anunciam divórcio após 27 anos de união

Após um grande período de reflexão e de trabalho na nossa relação, tomámos a decisão de terminar o nosso casamento (...) Vamos continuar a trabalhar juntos na fundação, mas deixaremos de crescer juntos como um casal na próxima fase das nossas vidas", escreveram, mostrando-se orgulhosas da família que construíram: "Ao longo dos últimos 27 anos criámos três crianças incríveis e construímos uma fundação que trabalha por todo o mundo para permitir que as pessoas tenham vidas saudáveis e produtivas".



De acordo com a revista 'Forbes', o divórcio colocará várias questões relativas à divisão da fortuna de Bill Gates que, de acordo com os últimos dados, está estimada em 102 mi milhões de euros, posicionando-o assim como a quarta pessoa mais rica do Mundo.



O fundador da Microsoft doou parte da sua riqueza à Fundação Bill e Melinda Gates, que se tornou especialmente ativa no combate à Covid-19.



O antigo casal conheceu-se em 1987 quando Melinda começou a trabalhar com a Microsoft. Começaram a namorar no mesmo ano e casaram-se em 1994 em Lanai, uma ilha no Havai.

Bill e Melinda Gates anunciaram, esta segunda-feira, que o casamento de 27 anos tinha chegado ao fim.O antigo casal fez um comunicado conjunto, publicado nas redes sociais.