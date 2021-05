Bill e Melinda Gates preparam divisão do património ao pormenor

O divórcio de Bill e Melinda Gates, anunciado através da rede social Twitter, espoletou rapidamente várias polémicas, inclusivamente ajudou a desmascarar a alegada ‘relação perfeita’ do ex-casal. Sabe-se, agora, que os empresários já tinham intenção de seguir vidas separadas há um ano e meio, mas a pandemia de Covid-19 veio atrasar todo o processo, que começa a ver a luz ao fundo do túnel.









Antes de assinar os papéis, Bill Gates terá de dar a conhecer todos os pormenores da sua fortuna, avaliada, segundo os últimos dados da ‘Forbes’, em 102 mil milhões de euros. O ex-casal acordou a divisão total dos bens, pelo que o fundador da Microsoft terá de abrir mão dos seus ganhos.

Por dividir está uma propriedade no estado de Washington, que vale atualmente 107 milhões de euros, um álbum de esboços do pintor Leonardo da Vinci e ações da empresa Microsoft e ainda da cadeia da unidade hoteleira Four Seasons.





Para conseguir levar avante as suas vontades, Melinda procurou várias empresas de renome no campo da advocacia desde outubro de 2019, mas a sua escolha recaiu sobre Robert Stephan Cohen, que deu a cara por Michael Bloomberg e Ivana Trump nos seus processos de divórcio. Em março de 2020, seis meses após os primeiros contactos de Melinda, o ex-casal já tentava chegar a consenso quanto à fortuna. Nessa altura, Bill deixou o Conselho de Administração da Microsoft. Detinha 1% das ações da empresa, depois de ter doado à fundação que criou com a mulher uma ação no valor de 29 mil milhões de euros.



Mansão milionária





Divórcio polémico

A descoberta de uma relação extraconjugal de Jeff Bezos, CEO da Amazon, levou ao fim imediato do casamento com MacKenzie. O divórcio mais caro de sempre custou 31,6 mil milhões de euros.



Mais rica do mundo

Com o divórcio de Bill Gates, Melinda vai passar a figurar na lista das mulheres mais ricas do Mundo. Fortuna da empresária pode ascender aos 50 mil milhões de euros, com divisão de bens.



Ligação com Epstein dita fim



A imprensa internacional apontou a polémica relação de amizade entre Bill Gates e Jeffrey Epstein, acusado e condenado por abusos sexuais, como um dos motivos que levou ao fim do casamento do fundador da Microsoft. De acordo com o testemunho de um empregado da Fundação Bill & Melinda Gates, citado pelo ‘Wall Street Journal’, Melinda Gates sentiu-se desconfortável com os constantes encontros do marido com Epstein na sua casa em Manhattan, Nova Iorque. E, assim que vieram a público as primeiras notícias da ligação de Bill e Epstein, em 2019, Melinda começou a contactar advogados. Além da aparente confiança pessoal, Bill e Epstein tinham em curso várias ideias para negócios e doações milionárias a fundações, mas o escândalo sexual do empresário deitou por terra todos os planos.



Filhos ficam ao lado da mãe após anúncio da rutura

Na surpreendente separação de Bill e Melinda Gates, os filhos em comum, Jennifer, de 25 anos, Rory, de 22, e Phoebe Gates, de 19, acabaram por ficar do lado da mãe. Após o anúncio da separação do homem com quem viveu 27 anos, Melinda Gates rumou até Calivigny Island, nas Caraíbas, na companhia dos filhos para se refugiar nesta fase difícil e também para evitar os jornalistas, uma vez que este poderá tratar-se do divórcio mais caro de sempre. A estadia na ilha privada paradisíaca onde a ex-mulher de Bill Gates ficou hospedada custa cerca de 109 mil euros por noite. Os jovens mostram assim que apoiam a mãe e têm evitado o contacto com o progenitor, o que tem levantado suspeitas de mal-estar no clã.

O ex-casal tem em conjunto uma mansão de luxo em Washington, nos EUA, com cerca de quatro mil metros quadrados, uma praia privada, piscina, sala de teatro, sete quatros e 18 casas de banho.