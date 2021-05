Billie Eilish divide fãs após produção escaldante: "Vendeu a alma"

Ela finalmente vendeu a alma, não esperem que ela volte as usar coisas folgadas! É a prova de que o dinheiro pode fazer mudar os seus valores", atacou um seguidor no Twitter.



A jovem mostrou ao longo da produção uma faceta até agora desconhecida do grande público ao apresentar-se com uma imagem mais ousada. Os admiradores entraram em delírio com o resultado do trabalho, que está a correr o Mundo.No entanto, nem todos os comentários foram elogiosos. Alguns seguidores criticaram a "incoerência" da jovem artista, que anteriormente se recusou a 'vender' uma imagem mais sexualizada.A mudança não foi entendida por todos e houve quem se mostra-se desiludido.